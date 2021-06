La crisi sanitària pel coronavirus va reduir un 10% el reciclatge de medicaments als punts SIGRE el 2020, però enguany «està remuntant fins a xifres anteriors a la pandèmia», va confirmar el director general de l’entitat, Juan Carlos Mampaso.

Una venda més baixa de medicines i la recomanació que els infectats per covid-19 i els seus contactes no dipositessin els envasos en aquests contenidors són les raons del descens de l’any passat, segons va explicar Mampaso en una compareixença telemàtica per commemorar els 20 anys de funcionament de l’organisme sense ànim de lucre encarregat de garantir la correcta gestió mediambiental dels envasos i restes de medicaments generats en les llars.

«Gràcies a la participació ciutadana» aquesta «gran aliança mediambiental del sector farmacèutic» situa Espanya «en una posició eminent a escala europea» en aquesta matèria, ja que es tracta del sistema de gestió de reciclatge de medicaments «més complet» d’Europa, amb l’existència de 22.000 punts SIGRE repartits per farmàcies de tot el país, cosa que facilita que «el 99% dels ciutadans» en facin servir un de pròxim al seu domicili.