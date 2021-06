Els objectes trobats el passat dilluns pel vaixell oceanogràfic Ángeles Alvariño, que rastreja la costa de Tenerife a la recerca de les nenes Anna i Olivia, d'un i sis anys, respectivament, podrien pertànyer al pare de les menors, Tomás Gimeno, desaparegut amb elles des del passat 27 d'abril, segons han informat fonts de la Guàrdia Civil.

Segons sembla, els objectes localitzats al mar van ser una bombona d'oxigen i uns llençols. Les fonts de la Guàrdia Civil han indicat que tot apunta que els objectes són propietat de Tomás Gimeno, aficionat a la pesca submarina.

Davant aquestes troballes, el vaixell oceanogràfic, que teòricament havia d'acabar aquest dimarts el rastreig, continuarà almenys una setmana més per veure com evoluciona la cerca.

Aquest vaixell, que disposa d'un sonar i un robot submarí, treballa ininterrompudament nit i dia i, des que es va incorporar a la cerca de les nenes i el seu pare, ha realitzat un rastreig en una superfície d'uns 34 quilòmetres quadrats.

La zona escollida per realitzar el rastreig va estar consensuat per la tripulació del vaixell i la Guàrdia Civil a partir del geoposicionament del mòbil de Tomás Gimeno la nit del 27 d'abril, quan va sortir al mar en dues ocasions diferents. En les dues, va anar-hi sol, sense l'acompanyament de les seves filles, i el van veure embarcant diverses maletes i bosses que havia portat amb el seu cotxe.

Sud-amèrica, possible destí de Tomás Gimeno

Un amic del pare de les nenes, Toni Herrera, ha manifestat a la COPE que la família de les nenes no perd l'esperança i confia que les trobaran amb vida. Tot seguit, ha plantejat el possible destí de Gimeno i avenços en la investigació: “Els que el coneixem continuem creient que es va escapolir a Sud-amèrica amb elles. A més, sabem que la Guàrdia Civil està investigant ara altres vaixells que van fer moviments estranys, però és clar que això no és fàcil, tot porta un procés i no és tan ràpid com voldríem”, ha explicat.

Finalment, ha demanat al pare que no dificulti més la situació, que reconegui que es va equivocar i torni.