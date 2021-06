La variant del coronavirus detectada a l’Índia, anomenada Delta, és fins a un 50% més transmissible que l’Alfa, trobada per primer cop al Regne Unit, i és darrere de la ràpida segona onada que va portar a l’Índia a registrar més de 400.000 casos diaris, segons un estudi preliminar del Govern indi.

La recerca elaborada pel Consorci de Seqüenciació del genoma del SARS-CoV-2 de l’Índia (INSACOG) i el Centre Nacional per al Control de Malalties (NCDC), al qual Efe va tenir accés ahir, indica que la variant Delta (B.1.617) i el seu llinatge B.1.617.2 ha estat capaç d’aconseguir una alta velocitat de propagació malgrat els nivells de seroprevalença presents entre la població.L’estudi preliminar, que encara ha de ser sotmès a revisió, aclareix no obstant això que aquesta mutació no ha tingut influència en l’exponencial pujada de la taxa de mortalitat amb fins a 4.000 morts diaris, que podria estar associada al deficient sistema de salut, entre altres factors.

L’Índia ha experimentat els últims tres mesos una onada de contagis que ha portat el país des dels seus mínims de menys de 10.000 casos diaris al febrer fins als 400.000 al maig, i que ha col·lapsat el sistema de salut a diverses regions, entre elles Nova Delhi.