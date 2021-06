El president de França, Emmanuel Macron, ha estat bufetejat aquest dimarts per un home durant un viatge oficial al departament de Drôme, on els guardaespatlles han intervingut ràpidament i dues persones han sigut detingudes.

La imatge ha circulat ràpidament a les xarxes socials i mostren com el mandatari s'acosta a una tanca a saludar la gent que l'esperava al carrer. En donar-li la mà a un home, aquest li dona una cleca amb l'altra.

Hoy deseo que nadie los cachetee como cachetearon a Emmanuel Macron.



Bendiciones 🙏🏼❤️🙂pic.twitter.com/ckLVGy37L8 — Elán (@_elan_) 8 de junio de 2021

L'Elisi s'ha limitat a confirmar que "un home ha intentat colpejar-lo", encara que el vídeo fa la sensació que sí que arriba a tocar-ho, i ha assenyalat que no farà més comentaris sobre aquest tema. El cap d'Estat es trobava en la zona en la segona etapa d'una minigira que està fent per França per a "prendre-li el pols" al país, segons les seves pròpies paraules, en el mateix mes de les eleccions regionals, que se celebraran el 20 i el 27 de juny, i a un any de les presidencials.

No és la primera vegada

El març de 2017, quan encara era candidat presidencial, va rebre l'impacte d'un ou en una visita al Saló de l'Agricultura de París, i al juny al juny de 2016, com a ministre d'Economia del socialista François Hollande, un grup de sindicalistes va fer el mateix a Montreuil, als afores de la capital.

La reacció de la classe política no va trigar a mostrar avui la seva condemna per aquest altercat.