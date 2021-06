La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va afirmar ahir en relació amb les propostes del líder del PSC, Salvador Illa, que «Catalunya necessita una oposició constructiva i responsable, i no un govern alternatiu».

Segons va indicar Vilalta en una roda de premsa, «Catalunya ja té un Govern que ha començat a caminar i que és el legítim, perquè compta amb l’aval dels ciutadans i del Parlament» i per això «no necessita un govern alternatiu». Va demanar, no obstant això, a Illa que encapçali «una oposició constructiva i responsable que contribueixi a superar els reptes que Catalunya té plantejats com a país». La portaveu d’ERC va recordar que Aragonès «ja ha estès la mà» als grups de l’oposició «per trobar consensos de país» en relació amb els problemes més importants.

Per la seva banda, la vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va «celebrar» ahir que Illa «hagi acceptat que és a l’oposició».