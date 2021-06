El nombre d’escolars confinats als centres educatius de la Catalunya Central s’ha reduït pràcticament a la meitat en una setmana. Segons les dades del 31 de maig al 4 de juny, el nombre de grups confinats ha passat de 51 a 31 i ha disminuït el 40% la xifra d’alumnes i docents que han hagut de fer quarantena a casa, que ha passat de 1.134 a 674. El Bages, tot i la davallada, continua sent la comarca amb més incidència, el Solsonès s’ha disparat i el Moianès i la Cerdanya van registrar zero casos.

Els centres educatius de la Catalunya Central apunten una forta tendència a la baixa en el nombre de grups confinats per la covid-19, que s’havia estabilitzat les darreres setmanes. El Bages es manté com la zona amb més incidència amb 11 grups confinats, però amb 18 menys que la setmana anterior. La majoria de casos es concentraven a l’Escola Diocesana de Navàs, a l’Escola Ametllers de Sant Joan de Vilatorrada i a l’Institut Castellet de Sant Vicenç, amb dos grups confinats a cada centre.

El Solsonès, amb 7 grups confinats a l’Institut Francesc Ribalta de Solsona, gairebé quadruplica el nombre de persones en quarantena que tenia en el registre anterior i s’enfila als 131, tots del mateix centre escolar. L’altra comarca de l’àmbit de Regió7 que també ha empitjorat lleugerament els resultats és el Berguedà, que ha passat de 3 a 4 grups respecte fa una setmana i té 74 persones a casa.

El Moianès ja fa quatre setmanes consecutives que no registra cap cas de covid entre els escolars i manté a zero el nombre de grups confinats des de la segona setmana de maig. Tampoc no ha registrat casos la Cerdanya que, després de l’empitjorament de la setmana anterior (amb tres grups confinats i dues escoles rurals tancades), ara ha tornat a posar el comptador a zero.

L’Anoia, per la seva banda, ha reduït de 5 a 4 els grups confinats, però ha tingut un dels tres centres confinats que hi havia a tot Catalunya. Es tracta de l’Escola Sant Roc, de la ZER Vent d’Avall, de Castellfollit de Riubregós.

Per la seva banda, l’Alt Urgell manté unes xifres similars al darrer tancament de dades, mentre que Osona ha reduït més de la meitat el nombre de grups (ha passat d’11 a 5) i els alumnes i docents confinats (de 247 a 112), de manera que segueix la tendència a la baixa de la majoria de comarques centrals.