Santpedor inicia demà la seva festa major, la primera a les comarques de l’àmbit de Regió7 des que aquest dilluns va entrar en vigor la seva autorització.

Com han concebut la Festa Major d’enguany?

Ha estat adaptada a les mesures que ha marcat la Generalitat. Fins a última hora hem estat molt pendents de què fèiem perquè cada setmana o cada dues canviaven algunes coses, però hi va haver un moment que es va haver de tancar perquè ja no podíem esperar més.

Arran de l’autorització per fer festes majors que es va anunciar la setmana passada han introduït algun canvi en el programa?

En el programa no hi ha cap canvi. En les activitats es notarà en els aforaments que eren del 50% i ara seran del 70% i en l’horari, amb activitats que es podran acabar a la una i no a les 12 de la nit. També hi ha el nom, que potser no li hauríem dit Festa Major, sinó que hauríem posat un altre nom o un afegitó com vam fer l’any passat que li vam dir Festa Major Confinada. De fet, la principal afectació fins ara, era el nom. Les activitats culturals es podien fer igual i els concerts també seguint amb les mesures específiques per aquestes activitats.

Serà molt diferent de la Festa Major de l’any passat?Sí. L’any passat pràcticament no vam poder fer res. Fa un any el concepte era que la gent es quedés a casa i que nosaltres ja voltàvem. Aquest, és totalment diferent. No es poden fer algunes accions, com cercaviles, però la gent pot venir als actes, encara que sigui com als concerts, que ha d’estar asseguda i no es pot moure. També hem adaptat diferents espais per evitar que hi hagi molts fluxos de gent.