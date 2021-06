Un home de 41 anys ha mort i tres persones més -la seva dona, la seva filla adolescent i el seu fill de 8 anys- han resultat ferides en l'incendi d'un habitatge ocorregut aquesta matinada a Algemesí, a València.

Segons fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), al voltant de les 6.25 hores han estat alertats d'un incendi en un habitatge a un edifici del Bloc José Sales d'aquesta localitat de la Ribera. En concret, el foc es va declarar en un domicili situat a la segona planta d'un edifici de planta baixa i tres altures, tot i que la intensa fumera va afectar de ple a l'habitatge de la família afectada, situada a la tercera planta.

Segons sembla, el pis on va començar el sinistre, un habitatge que habitualment era utilitzat per toxicòmans per a fumar heroïna i cocaïna, contenia molt material inflamable que de seguida va encendre's. La intensa fumera que va generar el foc va envair ràpidament un dels domicilis situats a la planta superior, on dormia la família i a la qual l'incendi va enxampar desprevinguda.

Incendi a Algemesí: el nen va saltar al buit

Segons els veïns de la zona, va ser el nen de 8 anys el que es va adonar del sinistre i, malgrat que va intentar despertar als seus pares i a la seva germana, aquests ja estaven inconscients. El menor va demanar ajuda i els veïns van intentar salvar-lo amb l'ajuda d'un carretó elevador que amb prou feines arribava a la segona planta. El petit va intentar despenjar-se des d'una finestra per a intentar enfilar-se al carretó, però no ho va aconseguir, per la qual cosa va acabar caient a terra des del tercer pis.

En arribar, els serveis mèdics van assistir al menor per diverses fractures i inhalació de fum. Després, va ser evacuat a l'Hospital Universitari La Ribera d'Alzira.

Incidencias nocturnas.

A las 06:23 h incendio de vivienda en #Algemesí, en el tercer piso de un edificio de 8 plantas. @BombersValencia ha movilizado tres dotaciones.

Servicios sanitarios atendiendo a un menor que ha saltado. — GVA 112CV (@GVA112) 9 de junio de 2021

Els seus pares i la seva germana, es trobaven amb una parada cardiorespiratòria quan van ser rescatats de l'habitatge. Tots ells havien inhalat molt fum i els equips mèdics els van realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques d'estabilització per a intentar salvar-los la vida.

Les dues dones van respondre a l'atenció sanitària i els serveis mèdics van aconseguir recuperar les seves constants vitals. No obstant això, el pare va morir perquè no va respondre a les maniobres de reanimació.

La mare i la seva filla adolescent van ser traslladades a l'Hospital Universitari La Ribera d'Alzira. Aquest matí, els bombers han continuat ventilant l'immoble mentre s'estava a l'espera de la comissió judicial que ha d'investigar el sinistre.