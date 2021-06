L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a un any i nou mesos de presó a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Petit Nicolás, per falsificar un DNI perquè un amic seu fes la prova de selectivitat en el seu nom el setembre de 2012.

L'Audiència imposa així la primera condemna al jove en els diferents procediments que té oberts per delictes d'usurpació de funcions públiques, falsedat en documents oficials, suborn passiu, estafa, pertinença a grup criminal i revelació i violació de secrets.

Una condemna per un delicte de falsedat documental que no obstant això s'allunya dels 4 anys i mig de presó que demanava el fiscal en aplicar un atenuant per dilacions indegudes en el procediment.

A l'amic que va fer l'examen en el seu nom, Manuel A.S., el condemna a un any de presó pel mateix delicte.

L'Audiència considera provat que en l'examen de selectivitat del setembre de 2012, Gómez Iglesias va planejar la suplantació amb el seu amic Manuel per això van demanar un duplicat del DNI del primer, però utilitzant la foto del segon.

Els jutges no consideren provat que la funcionària de Policia s'adonés que la foto no era del Petit Nicolás "malgrat que es trobava en condicions de fer-ho si hagués prestat una mínima atenció". Tampoc està acreditat que ella formés part del pla.

El tribunal reconeix que la causa s'ha dilatat de manera indeguda, atès que es va iniciar el 2015 i l'acte d'obertura de judici oral es va dictar el 2018, però no s'ha celebrat fins al 2021.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias està pendent de sentència pel viatge que va fer a Ribadeo fent-se passar per un enllaç de la Casa Reial i la Vicepresidència del Govern i encara ha de ser jutjat per dues causes.

Una és la suposada estafa a un empresari de Toledo fent-se passar per un assessor del Govern, per la qual la Fiscalia sol·licita per a ell sis anys de presó per delictes d'usurpació de funcions públiques, falsedat en document oficial i estafa.

En el segon judici pendent s'enfrontarà a la petició més gran de la Fiscalia per a ell fins avui: nou anys i nou mesos de presó. L'acusen d'obtenir dades de policies i de l'excoordinador de Seguretat de l'Ajuntament de Madrid Emilio García Grande a canvi de favors, tot amb la intenció de fer-se passar per un alt càrrec de l'Estat per a oferir ajuda a tercers a canvi de diners.

Fins al moment, el jove, que va ser detingut l'octubre de 2014, quan tenia 20 anys, havia estat absolt a la causa en la qual estava imputat per injúries i calúmnies al Centre Nacional d'Intel·ligència.