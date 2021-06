El secretari general del PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest dimarts que s'indulti els presos independentistes com a "pas decidit" per obrir un diàleg a Catalunya "sincer i lleial". En una entrevista a TV3 en què també s'ha comentat l'article d'Oriol Junqueras, "un pas en la bona direcció" segons el líder socialista, Illa ha indicat que pot entendre que hi hagi espanyols i catalans que "tinguin reticències" a la mesura, però ha considerat que tot i que "no és senzilla", és "necessària". Illa ha admès que després de l'informe del Tribunal Suprem contrari als indults la mesura de gràcia no podrà ser "total", i alhora ha considerat que la reacció del PP, sortint al carrer i recollint signatures en contra, és "equivocada".

Illa ha reflexionat que l'1-O va ser un "error col·lectiu", i ha opinat que si s'haguessin aplicat les mesures de "restabliment de la legalitat vigent" el 8 de setembre, s'haurien estalviat "molts sofriments".

En clau econòmica, el cap del PSC també ha considerat que el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha fet un "mal començament" amb la decisió de no portar al Parlament nou pressupost per al 2021 i deixar-ho per al 2022. Illa ha recordat que les mesures expansives per lluitar contra la crisi de la pandèmia de la covid-19 permeten les Autonomies passar d'un dèficit del 0,2% a un altre de l'1%. "Són 2.000 milions que el país necessita ara", ha dit.

D'altra banda, el cap de l'oposició del Parlament de Catalunya ha reclamat una reforma de la llei electoral perquè "ja han passat quaranta anys" des de l'aprovació de l'actual, temps durant el qual la composició demogràfica del país ha canviat. "Per primera vegada hi ha un gruix de tres partits que ens podem posar d'acord per fer-ho", ha dit sense especificar les formacions.

Finalment, el cap de l'oposició també s'ha mostrat plenament partidari de l'ampliació de l'aeroport del Prat i ha instat Pere Aragonès a deixar clar que la Generalitat també ho està. "Hem de transmetre el missatge que l'ampliació es farà. I després que es farà complint totes les normatives vigents". Sobre un tema que enfronta els socis de coalició de l'Ajuntament de Barcelona -amb el socialista Jaume Collboni a favor i la líder dels Comuns Ada Colau en contra-, Illa s'ha preguntat: "De debò Catalunya no pot ampliar 500 metres una pista respectant totes les normatives que toqui?".