El sector musical ha rebut amb optimisme que la Generalitat hagi autoritzat la celebració de festes majors i esperen un estiu amb més actuacions que el passat.

En aquest sentit, Xavier Planes, de l’orquestra Rosaleda, considera que el permís del Govern «dona més confiança als ajuntaments i les comissions per animar-se a fer coses» ja que segons diu «fins ara, alguns tenien por per si passava alguna cosa i preferien ajornar certes activitats». Detalla que aquests últims dies «hem notat més moviment i ens demanen més pressupostos». De totes formes, avança que si finalment fan més concerts a les festes majors ja no serà fins al juliol o a l’agost perquè per a les properes setmanes el programes ja s’han anat tancant. Sigui com sigui, l’orquestra Rosaleda espera fer més concerts que l’any passat quan en van fer només una tercera part dels habituals.

El membre de l’orquestra Mitjanit Joel Lliró també és optimista i preveu actuar en diverses festes majors. Per ell, el canvi decretat pel Govern «ens afecta poc perquè els concerts estan regulats pel protocol del Procicat». Tot i això, després que l’any passat no fessin cap actuació, explica que enguany ja han fet alguns concerts i constata que «la gent té moltes ganes de passar-s’ho bé, encara que el públic estigui assegut o dret davant la seva cadira».

El músic Joan Vilandeny també assegura que «ara ja si que hi ha festes majors que estan contractant». Tot i això, el músic deixa clar que encara hi ha interrogants de com seran les festes i que «a l’espera de saber si podran o no fer ball, perquè ara per ara s’ha d’estar assegut, en molts casos, el que s’està plantejant és l’actuació en un sopar popular i en tot cas després ja es canviarà pel ball».