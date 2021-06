Arran ha difós ha través de les xarxes socials un manual per explicar com punxar la llum per fer front a la nova tarifa elèctrica. «Jove, davant la nova tarifa elèctrica, no planxis de matinada. Punxa la llum!», asseguren des del seu compte de Twitter.

L’organització juvenil vinculada a la CUP denuncia que mentre les grans companyies elèctriques s’enriqueixen apujant les factures, als treballadors cada vegada els costa més arribar a final de mes i defensen que l’electricitat ha de ser un «dret bàsic garantit» per a la classe treballadora.

«Avui punxem la llum, demà expropiem les elèctriques», afegeixen. Fa uns mesos Arran ja va difondre un manual sobre com ocupar un pis per combatre la crisi de la vivenda.

El nou manual explica les eines necessàries per punxar la llum, així com els passos que cal seguir. Tant per als casos en què la instal·lació no té comptador com per als casos en què la instal·lació està desmuntada.