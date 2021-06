En el tram final de la seva presidència, l’expresident dels Estats Units Donald Trump va signar tres ordres executives per prohibir l’ús de xarxes socials xineses com TikTok i WeChat, però ahir el seu successor, Joe Biden, va decidir revocar aquestes mesures. No obstant això, la nova administració ha aprovat una nova revisió del Departament de Comerç per determinar els problemes de seguretat que suposen aquestes aplicacions.