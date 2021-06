La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha anunciat aquest dijous l'obertura de la vacunació per a la franja d'edat d'entre 40 i 44 anys. Es tracta de les persones nascudes entre els anys 1977 i 1981. Justament aquest dilluns van començar a ser immunitzats els ciutadans d'entre 45 i 49.

Cabezas ha aprofitat per fer una crida a la població perquè també es vacuni en cap de setmana, ja que hi ha moltes cites disponibles que no s'omplen.