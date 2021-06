Els Mossos d’Esquadra treballen amb la hipòtesi que el foc de Collserola hagi estat provocat. La policia ha obert una investigació per recollir el màxim d’informació que permeti determinar l’origen de l’incendi, però admet que tot apunta que podria haver estat intencionat. Entre les gestions d’investigació hi ha també la recollida de testimonis diversos. També estan estudiant les causes els Agents Rurals. El foc es va donar per estabilitzat i va entrar en fase de control dimarts a quarts d’onze de la nit. Ahir a la tarda es a donar per extingit.

En total, s’han cremat 12,02 hectàrees de terreny forestal i 0,6 de sòl urbà de Barcelona. Un total d’11,94 hectàrees són del terme municipal de Barcelona i 0,13 de Montcada i Reixac.