El grup parlamentari d’ERC ha registrat una moció per impulsar una llei trans catalana. La formació vol votar que els i les diputades del Parlament no discriminin ni estigmatitzin col·lectius, a partir del text. Així, ERC demana promoure les tasques per a una futura norma sobre el canvi de nom i el reconeixement del sexe a les persones transgènere. Els republicans i republicanes volen que la llei es basi en les recomanacions internacionals, per exemple de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. ERC proposa a la moció que el Govern comenci els treballs de l’avantprojecte en el termini de 12 mesos. Es tracta d’una via per donar compliment a la llei d’igualtat de tracte i no discriminació que es va aprovar l’anterior legislatura. ERC també vol sotmetre a votació del Parlament el deure dels parlamentaris a tenir «una actitud respectuosa, escrupolosa, i exemplar» en els debats parlamentaris.