Espanya exigeix des d’ahir el certificat de vacunació o un test negatiu a totes les persones majors de 12 anys procedents de zones de risc de França que arribin al país per via terrestre.

Així ho recull l’ordre publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), que estableix que els ciutadans que entren a Espanya hauran de disposar de la certificació que el titular ha rebut una vacuna contra la covid-19 a partir dels 14 dies posteriors a la data d’administració de l’última dosi de la pauta vacunal completa. Les vacunes admeses seran les autoritzades per l’Agència Europea del Medicament (EMA) o les que hagin completat el procés d’ús d’emergència de l’Organització Mundial de la Salut. Si no s’està immunitzat, Sanitat exigirà un certificat que indiqui el resultat d’una prova diagnòstica d’infecció activa de covid-19 que s’hagi fet el titular, PCR o d’antígens. Els certificats hauran d’estar redactats en espanyol, anglès, francès o alemany i, si no és possible obtenir-lo en aquests idiomes, el document acreditatiu haurà d’anar acompanyat d’una traducció a l’espanyol feta per un organisme oficial. L’ordre, que va entrar en vigor ahir, tindrà efecte fins que el Govern central declari la finalització de la situació de crisi sanitària.

Els viatgers que arriben a França procedents d’un destí que no sigui considerat de risc, entre ells el conjunt de la Unió Europea, poden entrar-hi des d’ahir sense presentar cap test de coronavirus sempre que acreditin que han rebut alguna vacuna homologada. Per als països en verd, on figura Espanya, França determina que només cal presentar un test negatiu PCR o d’antígens fet les 72 hores prèvies si el viatger no acredita que està vacunat amb alguna de les vacunes avalades per l’EMA.

D’altra banda, el Ministeri de Sanitat ha elevat de 6 a 12 anys l’edat mínima d’exigència de requisits sanitaris de sotmetre’s a una prova per detectar si existeix infecció per covid-19 per entrar a Espanya. Per a aquesta modificació Sanitat ha tingut en compte l’edat mínima per optar a la vacunació i els límits que ja tenen establert alguns països de l’entorn d’Espanya.