El Govern restringirà l'accés de vehicles als parcs naturals aquest estiu. Ho farà a través d'un pla de xoc que treballarà amb cada ajuntament, per tal d'adoptar les mesures necessàries. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha explicat que l'objectiu és evitar la "massificació" dels parcs naturals i evitar "morir d'èxit". En aquest sentit, Jordà ha assenyalat que el que les imatges d'aglomeracions de cotxes al cap de Creus o de furgonetes al delta de l'Ebre porten cap a un model "insostenible". "No volem culpabilitzar ningú, ni que la gent no vagi als parcs naturals, ni de bon tros, però s'ha de fer de manera ordenada", ha dit. El Parc Natural del Cap de Creus començarà a aplicar les restriccions de vehicles aquest divendres 11 de juny.

Pla de xoc del Departament d'Acció Climàtica i els ajuntaments per evitar la massificació als parcs naturals. Després de les imatges de l'estiu passat i de Setmana Santa, on es van poder veure més de 1.500 cotxes aparcats en un sol dia a la carretera del Parc Natural del Cap de Creus o més de mig miler d'autocaravanes a la barra del Trabucador, el Govern ha decidit restringir l'accés de vehicles en aquestes zones protegides. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha deixat clar que "en cap cas" es vol impedir que qui vulgui vagi a gaudir de la natura, però que cal fer-ho de manera "regulada". "El que vam veure és insostenible", assenyala Jordà.

La consellera reconeix que "hi ha un boom" de visitants en aquests indrets de Catalunya i considera que "és bo que així sigui". Amb tot, recorda que la funció del seu departament és "vetllar per a la preservació de l'entorn". "Això és una línia vermella que té el Govern", ha etzibat Jordà.

Per tirar endavant el pla, el Departament ho farà coordinadament amb els ajuntaments i també els actors afectats. "Evidentment hem de tenir en compte el territori, perquè les necessitats no són igual a cada lloc", ha assenyalat Jordà. "El que ha de quedar clar és que no podem transformar el cap de Creus en un aparcament, el Pedraforca en una rambla o la barra del Trabucador en un càmping", ha assenyalat.

Divendres comença al cap de Creus

Teresa Jordà ha fet l'anunci del pla de xoc al Parc Natural del Cap de Creus. Precisament, aquest divendres es posarà en marxa la restricció de vehicles entre les 9:30h i les 22:00 hores. Només aquelles matrícules autoritzades, com treballadors, podran passar més enllà de l'aparcament del Corral del Morell. A partir d'aquest punt només es podrà accedir al parc en bicicleta, a peu o en un bus llançadora que sortirà cada 20 minuts.

El director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, explica que la regulació era "necessària" també pels mateixos visitants. "Molta gent marxa d'aquí descontenta perquè no pot aparcar o perquè es passa molta estona per trobar lloc. Creiem que és bo per a tothom i estem contents que s'hagi tirat endavant", explica.

Bus llançador al Cadí Moixeró

El darrer cap de setmana de juny i coincidint amb la travessa Cavalls del Vent 2021, el Parc Natural del Cadí Moixeró farà una primera prova pilot, amb el Consell Comarcal del Berguedà. Es posarà una llançadora que connectarà Saldes i el mirador de Gresolet. Per fer possible la substitució dels vehicles privats per l'autobús, l’Ajuntament de Saldes estudia la ubicació d'un aparcament que pugui absorbir tot el parc mòbil dels excursionistes que s'hi desplacen per fer el cim del Pedraforca.

Cita prèvia a Fontalba

La regulació també es notarà al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, on hi haurà regulació per primera vegada. Les restriccions s’aplicaran en les dues vies d’accés, al terme de Queralbs. Per accedir a la collada de Fontalba, els visitants hauran de fer una reserva prèvia, amb un cost anticipat de cinc euros.

El Parc ha limitat la capacitat via collada de Fontalba a un màxim de 100 vehicles per dia. Fontalba és un dels principals accessos al Parc Natural, tant per fer la pujada al Puigmal com per fer el camí cap a la Vall de Núria.

Agents cívics al Delta

El Delta reforçarà la protecció a les zones de nidificació d’ocells de la Punta del Fangar, l'illa de Buda, el Garxal i les zones de nidificació, amb la presència d'agents cívics que alertaran de la necessitat de respectar l'entorn per preservar-ne els valors naturals. A les platges de Migjorn i de l'Eucaliptus, el Parc regularà l'aparcament amb pals i cordes per protegir-ne la vegetació. Es tracta d'un entorn on se solen acumular gran quantitat d'autocaravanes i furgonetes.