El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va demanar ahir als ciutadans espanyols que tinguin «comprensió i magnanimitat» davant els possibles indults que pugui concedir el Govern als presos del procés i va assegurar que és «benvinguda» la carta de l’exvicepresident català i líder d’ERC, Oriol Junqueras, perquè és un pas en «favor de la distensió». No obstant això, no va voler pronunciar-se sobre vetos a la taula de diàleg, en ser preguntat si el líder republicà en formaria part.

Sánchez va dir comprendre que els ciutadans puguin tenir objeccions davant la «possibilitat» d’aquesta mesura de gràcia que pot adoptar el Govern d’Espanya. El president, que va fer aquestes declaracions durant una roda de premsa amb el president argentí a Buenos Aires, on es troba de visita oficial, utilitzava així el mateix argument que va apuntar dimarts la Portaveu del Govern, María Jesús Montero, que també va dir entendre les objeccions dels ciutadans, però va demanar confiança en el Govern.

En la mateixa línia es va pronunciar Sánchez en demanar als ciutadans que tinguin «confiança» en l’Executiu, així com «magnanimitat i comprensió» davant els induts, que es preveuen per a abans de l’estiu. Va justificar aquesta petició en l’«aposta» que creu que ha de fer-se per la «convivència» i per la «reparació», va dir, d’aquests «errors que es van cometre el 2017».

«La societat espanyola ha de transitar d’un mal passat a un futur millor», va dir Sánchez per tot seguit retreure l’herència que ha rebut del Govern popular. «Això implica també magnanimitat», va reblar al·legant que el desafiament que hi ha per davant «val la pena» perquè és «sembrar convivència» i superar la crisi de 2017 «malgrat les objeccions de la societat espanyola», que va admetre que existeixen.

En aquest sentit, es va referir a la carta d’Oriol Junqueras en la qual accepta els indults i recalca, com ja va fer el 2019, que no es pot aconseguir una solució des de la unilateralitat, sinó que el referèndum d’independència ha de ser pactat. «Segons el parer del Govern d’Espanya, qualsevol pas a favor de la distensió és benvingut», va sentenciar Sánchez. No obstant això, no va voler precisar si l’exvicepresident formarà part o no de la taula de diàleg. «Em permetrà que no em pronunciï perquè no m’agrada vetar ningú des del punt de vista de la declaració pública», va afirmar. «Crec que no comencem bé si ara en la resposta que jo li dono és que aquesta persona ha de ser-hi o no. Hem de transcendir aquests debats encara que entenc la importància per als mitjans», va argumentar abans d’advertir, no obstant això, que tots són conscients que es parla d’una «Mesa entre governs».

Sánchez tampoc va precisar quan pot produir-se la primera reunió d’aquesta taula perquè va insistir que primer ha de rebre el recentment elegit president de la Generalitat, Pere Aragonès, «com manen els cànons».

Calvo diu al PP que «vostès no tenen cap projecte i van a Colón per mantenir l’enfrontament» La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, va reptar ahir el PP a ser «valent», mirar a la cara «independentistes i no independentistes» i recollir signatures contra els indults també a Catalunya. Segons Calvo, els populars no tenen «cap projecte» per a Catalunya i «per això van a la plaça de Colón a seguir enfrontant Espanya i Catalunya». «No ens ajuden, però deixi’ns una mica de tranquil·litat respecte a la població a qui vostès inquieten amb la seva corrupció i amb la seva bronca», perquè «Colón és res, és la impotència». Calvo va fer aquestes manifestacions durant la sessió de control al Congrés en resposta a una pregunta de la portaveu del PP, Cuca Gamarra, que va acusar el govern espanyol de tenir com a interlocutor «un condemnat per malversació i sedició», en referència al líder d’ERC, Oriol Junqueras. Segons Gamarra, els indults «no tenen a veure amb la convivència a Espanya, sinó amb la supervivència del seu govern». Segons els populars, la carta de Junqueras «ha inquietat encara més milions de catalans i la resta d’espanyols que veuen com es pretén passar d’un referèndum unilateral a un referèndum pactat». «Els indults només aconseguiran que els condemnats intentin tornar a delinquir», va dir Gamarra, que va preguntar a Calvo si admet que «hi ha repressió i presos polítics a Catalunya». En la seva resposta, Calvo va emplaçar Gamarra a «preocupar-se dels companys populars que no aniran diumenge a acompanyar Casado a la segona part de la fotografia de Colón». Segons Calvo, Espanya «no necessita Vox perquè ja té el PP, que va darrere seu».