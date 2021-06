El Parlament Europeu (PE) va condemnar ahir l’actitud del Marroc per permetre l’arribada a Ceuta el maig passat de milers de migrants, inclosos nens, per «pressionar políticament» a Espanya, però alhora va confiar que aquesta crisi no deteriori les relacions entre Brussel·les i Rabat.

L’Eurocambra va aprovar amb 397 vots a favor, 85 en contra i 196 abstencions una resolució acordada pels quatre grups principals del PE (populars, socialistes, liberals i verdes).

El missatge dels diputats que van participar al debat a l’Eurocambra previ al vot va ser gairebé sempre el mateix: rebuig a l’actitud del Marroc, solidaritat cap a Espanya i Ceuta en particular i voluntat de tornar a una «associació constructiva» amb el Marroc.

La comissària europea d’Igualtat, Helena Dalli, va reiterar la «plena solidaritat amb Espanya» en els esforços per «estar a l’altura i resoldre els desafiaments de la migració irregular i va confiar que «situacions semblants no tornin a repetir-se». «És inútil intentar que això es limiti a una situació bilateral entre el Marroc i Espanya, això és no entendre la lògica de la Unió», va dir per la seva part l’eurodiputat socialista espanyol Ignacio Sánchez Amor.

El text condemna «l’ús dels controls fronterers, la migració i els menors no acompanyats» com a «pressió política» contra un país europeu, en referència a Espanya. Deplora a més «la participació de nens, menors no acompanyats i famílies» en l’entrada en massa des del Marroc a Ceuta, posant «les seves vides i seguretat en risc» i alhora lamenta la crisi política i diplomàtica entre el país nord-africà i Espanya.