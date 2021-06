El cos sense vida trobat aquest dijous a la zona on es buscava a les nenes desaparegudes a l'illa de Tenerife correspon, pràcticament amb tota seguretat, a Olivia Gimeno, la més gran de les petites.

La magistrada titular de Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Güímar va finalitzar cap a les 20 h l'aixecament del cadàver de la nena, de sis anys, a falta de proves forenses més determinants.

L'autoritat judicial va dur a terme la diligència a l'Institut Anatòmic Forense de Tenerife, a La Llacuna, fins on havia estat traslladat el cadàver a mitja tarda d'aquest dijous.

El cos va ser trobat pel robot submarí de rastreig del vaixell oceanogràfic 'Ángeles Alvariño' a uns 1.000 metres de profunditat, a unes tres milles de la costa de Tenerife. Era a l'interior d'una bossa d'esports amarrada a una àncora. Al costat s'hi va trobar també una altra bossa d'esports llastada per l'àncora, però buida.

El cos va ser traslladat a terra cap a les 18 h i dut a l'Anatòmic Forense per a l'aixecament. El 'Ángeles Alvariño' continua el seu rastreig a la zona.

El Jutjat havia incoat el mes d'abril passat diligències prèvies en referència a la presumpta desaparició i segrest de les nenes, apuntant al seu pare, Tomàs Gimeno, com a principal sospitós. La recerca de Gimeno i les nenes va començar el 28 d’abril, l’endemà de ser vist per última vegada a la Marina de Santa Cruz de Tenerife. Les càmeres de seguretat col·locades en aquestes instal·lacions portuàries van gravar com Tomás Gimeno va sortir dues vegades a la mar, la primera cap a les 20.50, i va tornar a port a les 23.30 h. Abans, el vigilant del port esportiu el va veure com treia del cotxe i carregava a la llanxa bosses de mà, maletes i bosses de roba, per la qual cosa va haver de fer tres viatges.

Les diligències s'han declarat secretes i en aquest moment es desconeix on és el pare de les nenes i l'altra filla, l'Anna, d'un any.