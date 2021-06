L’exconseller de Presidència Jordi Turull va presentar ahir al matí el recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans per la condemna del Tribunal Suprem a 12 anys de presó pel referèndum de l’1-O. Els seus advocats Jordi Pina i Francesc Homs van assegurar en una trobada amb la premsa a Estrasburg que l’estat espanyol ha vulnerat els drets de l’exconseller a un judici just, especialment el dret a un jutge natural i imparcial. Acompanyats del líder de JxCat Carles Puigdemont, tots dos van ensenyar el recurs que s’ha enviat al TEDH juntament amb 1789 pàgines de documentació sobre el procediment als tribunals espanyols. «Esperem que ara nosaltres també puguem gaudir dels èxits a la justícia europea», va dir Pina. Turull és el segon pres independentista que porta a Estrasburg la sentència de l’1-O. Just un dia abans la defensa del president d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart va registrar el seu recurs al TEDH. L’exconseller de Presidència va ser condemnat el 14 d’octubre del 2019 a 12 anys de presó pels delictes de sedició i malversació. El Tribunal Suprem diu que Turull «va intervenir activament en l’actuació sediciosa concertada» i va participar en diverses reunions que van definir l’estratègia a seguir.