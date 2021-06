Un cotxe patrulla de la Policia Local de la Roca del Vallès (Barcelona) va xocar contra un mur exterior de la casa dels pares del líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, quan perseguia el vehicle d’un sospitós que fugia a gran velocitat.

Segons fonts policials, l’incident, que va tenir lloc ahir, va acabar sense cap ferit, tot i que a conseqüència de la col·lisió es va destrossar part del mur que envolta un terreny amb horts que els pares d’Illa tenen al costat de la seva casa al nucli urbà de la Roca del Vallès.

🛠️ Els serveis municipals han estat treballant per arranjar els desperfectes ocasionats per l'accident que va patir ahir una patrulla de la Policia Local mentre participava en una intervenció conjuntament amb @mossos i la policia de Vilanova. La zona ha quedat lliure de runa. pic.twitter.com/U7JGfqZYi9 — Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) 12 de junio de 2021

La Policia Local participava en la persecució del sospitós, que va acabar sent detingut, en el marc d’un servei de recolzament a la Policia Local de Vilanova del Vallès (Barcelona) i els Mossos d’Esquadra.

Segons ha informat l’Ajuntament de la Roca del Vallès, els serveis municipals han estat treballant aquest matí per arreglar els desperfectes causats per l’accident, amb la qual cosa la zona ha quedat lliure de runa, tot i que encara no ha sigut reconstruït el mur afectat.