La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, i el del PPC, Alejandro Fernández, van acusar ahir el president del Govern central, Pedro Sánchez, de «vendre» els indults «per quatre vots al Congrés» i d’usar-los com a «moneda de canvi» per seguir al capdavant de l’Executiu. Ho van dir en declaracions a la premsa en la concentració convocada per Cs davant de la Delegació del Govern a Barcelona d’ahir per protestar contra els indults als líders independentistes condemnats pel procés. En una intervenció amb un megàfon sobre una tarima blanca, Arrimadas va dir que l’eventual concessió d’indults seria l’«humiliació més gran» als constitucionalistes catalans. Per la seva banda, Fernández va acusar el Govern de convertir els indults en la «moneda de canvi» per «garantir una majoria parlamentària i que un president del Govern pugui mantenir-se en la poltrona». Fernández va acusar Sánchez d’estar «pervertint el concepte de concòrdia. Concòrdia va ser la Transició».