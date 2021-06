Tomás Gimeno, el pare desaparegut a Tenerife des del 27 d’abril amb les seves filles Anna i Olivia, presumptament hauria donat mort a les nenes a la seva finca d’Igueste de Candelaria en un pla preconcebut que perseguia l’objectiu de provocar a la seva exparella el dolor més gran que pogués imaginar. Així ho expressa en una interlocutòria la magistrada titular del jutjat de primera instància i instrucció número 3 de Güimar a càrrec de la instrucció d’unes indagacions que mantenen en suspens la societat espanyola i, sobretot, la canària.

En el text jurídic, la jutge dona per fet, en conseqüència, que quan el pare va llançar a l’aigua el cos d’Olivia –va ser localitzat aquest dijous a més de mil metres de profunditat– ella ja hauria mort. També conclou que a l’altra germana, Anna, d’un any, li hauria passat el mateix que a la gran, tot i que continua desapareguda.

L’explicació de la magistrada, recollida per l’agència EFE, ha arribat hores després que transcendís que l’autòpsia practicada al cadàver de la nena havia conclòs que va morir a causa d’un edema agut pulmonar.

Què és i què causa l’edema de pulmó? L’edema pulmonar agut, que ha causat la mort de la nena Olivia Gimeno, segons l’autòpsia, es produeix després d’una intoxicació per enverinament respiratori en inhalar una cosa tòxica, segons ha explicat a Efe el vicepresident de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), Germán Peces-Barba.Aquest pneumòleg considera que si l’Olivia va morir per edema pulmonar agut ja estava morta quan va ser llançada a l’aigua ja que «si hagués sigut un ofegament hi hauria d’haver aigua aspirada per via pulmonar». Peces Barba ha explicat que l’edema pulmonar es produeix quan els alvèols traspuen un líquid (l’edema) que inunda aquests alvèols que deixen de funcionar perquè no hi ha pas a l’entrada de l’aire.

Que Gimeno hauria actuat seguint un pla dissenyat per fer el màxim mal possible la seva exdona s’expressa en una interlocutòria dictada aquest dissabte després de la troballa del cos d’Olivia, un desenllaç que ha convertit el cas en una cosa molt més greu.

Al text, la jutge informa el Ministeri Fiscal que quedarà sense efecte la vigent ordre internacional per a la detenció contra Gimeno per delicte de sostracció menors perquè ha sol·licitat una nova ordre d’arrest per dos delictes agreujats d’homicidi i per un tercer contra la integritat moral en l’àmbit de la violència de gènere. La magistrada demana així mateix que la causa passi a mans del Jutjat de Violència sobre la Dona de Santa Cruz de Tenerife.