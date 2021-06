El Govern del Marroc va assegurar ahir que es manté la crisi diplomàtica amb Espanya i va advertir que la resolució que va aprovar dijous el Parlament Europeu contra l’«ús de menors» per part marroquina per pressionar un Estat, «és contraproduent i perjudicial per a qualsevol sortida a la crisi». El ministre d’Exteriors marroquí, Naser Burita, va tornar a desvincular la UE de la crisi diplomàtica amb Espanya, país que acusa d’«instrumentalitzar» el Parlament Europeu. En unes declaracions, Burita va afirmar sentir-se «satisfet» de la relació global del Marroc amb la UE. La resolució de dijous no altera el fons del problema amb Espanya, «que va tenir com a gènesi la seva actitud i accions hostils a una causa sagrada per al Marroc i els marroquins», va dir Burita, en referència a la reclamació de la seva sobirania del Sàhara Occidental.