Els professionals vinculats a l'organització i celebració de casaments han tornat a posar en marxa la maquinària després de mesos amb l'activitat aturada gairebé del tot. El sector aglutina des de les empreses encarregades d'organitzar la festa fins als restaurants, passant per professionals com fotògrafs, animadors, sastres o joiers. Amb l'alleugeriment progressiu de les restriccions per evitar contagis asseguren que comencen a veure la llum després d'un any i escaig en què la paràlisi dels negocis s'ha endut per davant diverses empreses i ha fet trontollar moltes més. Ara treballen amb la perspectiva de reprendre el vol de mica en mica, a mesura que es vagin alleugerint les mesures que restringeixen part del seu funcionament habitual.

Al març de 2020 els professionals van veure com l'esclat de la pandèmia feia aturar tota l'activitat que tenien programada, un fet que va dur a què les parelles que tenien previst casar-se es veiessin obligades a suspendre a ajornar la celebració o suspendre-la fins que la situació no millorés. Tot i l'aixecament de l'estat d'alarma al juny d'aquell any, les passes enrere fetes amb noves restriccions o confinaments territorials van fer que molts dels enllaços reprogramats també s'haguessin de cancel·lar, cosa que ha comportat una acumulació de cites per encabir de nou en el calendari i que ha agreujat la situació econòmica de les empreses que participen en tot el procés.

"El contacte entre les empreses que participem en la celebració d'un casament és com una teranyina, hi ha planificadors de casaments, restaurants, empreses de càtering, joiers, agències de viatge, animadors o músics, que permeten que un esdeveniment es prepari, comenci i acabi", explica Pep Minguell, president de l'Associació d'Empreses d'Esdeveniments i Casaments de Catalunya (AEGECat) i propietari de la firma El Cim Esdeveniments, de Castellar del Vallès. Això fa que una aturada en el sector tingui una afectació en empreses que ofereixen diferents tipus de serveis i que tenen com a peça important de la seva activitat els casaments i altres celebracions.

Un d'aquests sectors és el vinculat als vestits de casaments, sobretot els de núvia. La pandèmia va frenar encàrrecs ja en marxa, també aquells que havien encarregat convidats a la festa: "En el nostre cas també ens vam trobar amb què algunes botigues a qui subministrem ens van començar a cancel·lar les comandes fetes", explica Maria Roch, propietària d'un negoci centrat en els vestits de cerimònia amb el mateix nom a Barcelona.

Al juny de 2020 es va viure un repunt d'optimisme amb l'aixecament de l'estat d'alarma i la previsió de recuperar el que es va anomenar la "nova normalitat". No obstant, passat l'estiu el retorn de mesures restrictives tornaven a cancel·lar contractes i comandes firmats amb empreses vinculades al transport de convidats, fotografia o càterings fins a nova ordre; una ordre, però, que ha arribat massa tard per a part dels sectors implicats.

Així, la durada i la intensitat de les restriccions ha dut a moltes empreses a no suportar econòmicament la situació i haver de cessar el negoci, entre elles tres restaurants, tres organitzadors de casaments i un fotògraf de l'AEGECat. "Nosaltres reunim un centenar d'empreses de diferents àmbits, però a Catalunya hi ha entre 3.000 i 4.000 empreses que s'hi dediquen", detalla Minguell, posant de manifest que l'afectació és més elevada al conjunt del país.

Reactivació del sector

Amb el progressiu aixecament de les restriccions, però, han anat veient la llum al final del túnel. Un cop arribada l'autorització perquè la restauració pogués obrir fins la mitjanit, es va començar a posar en marxa la roda: "Vam començar a alliberar casaments que estaven bloquejats, i avisar que a partir del juny els nuvis es podien casar, perquè tinguessin temps de tornar a gravar els anells, fer noves proves de vestits, o avisar els convidats", explica Minguell.

En el cas dels vestits també s'ha notat un retorn de l'alegria. "La sensació és que la gent ha sortit de casa a últim moment, que necessita un vestit per demà passat, he notat una pressa en la convidada perquè ha apurat a últim moment", relata Roch, que d'altra banda manté que la núvia sol anar amb la previsió habitual.

La reducció de personal a botiga al 2020 ha fet que els encàrrecs s'hagin hagut de restringir en el cas de la botiga Maria Roch. On també han notat un canvi és en el pressupost destinat al vestit, que ha anat a l'alça.

"La gent no es mira tant els preus, es tenen ganes de gastar més en un vestit per a poder-lo utilitzar en més d'un casament, en lloc de comprar-ne un per a cada celebració", detalla Roch. "Es tenen ganes d'anar de casament", assegura.

Es mantenen les limitacions

A dia d'avui, segueixen havent-hi limitacions per a les celebracions, però. No es poden fer balls, i les taules interiors han de tenir un màxim de sis comensals, deu si són de la mateixa bombolla, i a l'exterior es poden fer càterings, però sempre de manera assistida i duent el menjar a les taules. No és el mateix, però com a mínim els nuvis poden compartir un dia tan important amb la gent més propera.

"Som en una fina línia vermella, pots anar a un hotel i esmorzar en un bufet lliure amb flux de clients que el comparteixen, però aquí no podem fer un còctel a peu dret, és una de les incongruències que hi ha ara mateix sobre la taula", es lamenta. Amb tot, espera que amb una acceleració del ritme de vacunació i la relaxació de les restriccions encara vigents el sector pugui tornar a recuperar el ritme previ a la pandèmia.