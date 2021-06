Espanya ja vacuna més ràpid que França, el Regne Unit i els Estats Units, segons els registres d’Our World in Data recollits pel president del Govern, Pedro Sánchez, en el seu compte de Twitter. Espanya ha passat de ser el país més endarrerit en la inoculació de vacunes el mes de gener al que va més ràpid dels tres amb una taxa mitjana de set dies d’1,05 dosis subministrades per cada 100 persones, mentre que França en posa 0,9; el Regne Unit, 0,75, i els Estats Units, 0,34.

Entorn del mes d’abril i maig va ser quan Espanya va començar a escalar en el seu ritme de vacunació, mentre que el Regne Unit i França han mantingut un creixement més sostingut. En el cas dels Estats Units, el país que millor avança en la immunització de la seva població amb un 43,3% de la població immunitzada, segons Our World in Data, el ritme s’ha desplomat a la meitat després de vorejar una dosi per cada 100 habitants.

De fet, els Estats Units són l’únic dels quatre països que s’ha acostat a aquesta mitjana d’1,05 dosis, mentre que el màxim del Regne Unit i França se situa al voltant de 0,9 dosis per cada 100 habitants.

En el seu missatge de Twitter Sánchez ha insistit que «vacunar, vacunar i vacunar» és «l’únic camí» per «deixar enrere» la pandèmia i «recuperar-nos». «A Espanya sempre ho hem tingut clar. Gràcies a la nostra Sanitat i als seus excel·lents professionals estem vacunant a un ritme més ràpid que el Regne Unit, França o els EUA. Seguim!», ha escrit.

Fins aquest divendres les comunitats autònomes van administrar un total de 32.282.553 dosis de les vacunes contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen. De fet, divendres es va registrar un nou rècord diari de vacunació amb 654.232 dosis. Així, a Espanya estan immunitzades, és a dir, han rebut la pauta completa, un total de 12.250.002. Això suposa el 25,8% de la població espanyola. Un total de 20.963.619 persones han rebut almenys una dosi, el 44,2% dels espanyols.

Dos milions amb dues dosis

Més de dos milions de catalans ja tenen la pauta completa de la vacuna contra la covid-19, concretament 2.012.019 persones, 49.707 més que fa 24 hores, segons la darrera actualització del Departament de Salut. En paral·lel, Salut ja ha posat 3.292.199 primeres dosis (+68.436) i 1.876.770 segones dosis (+42.771).

En percentatges, el 42% de la població de Catalunya ha rebut la primera punxada del vaccí i el 25,7% té la pauta completa. Si només es té en compte la població catalana de 16 anys o més, el 49,4% ja té una primera dosi de la vacuna i el 30,2% d’aquest col·lectiu està completament immunitzat.

El 3% de les persones de 40 a 44 anys ja han rebut la primera punxada.