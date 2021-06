Un home d'uns 35 anys ha quedat ferit crític aquest diumenge al migdia després de caure i ser arrossegat per un tren a l'estació de França de Barcelona. Segons les primeres informacions, el succés s'ha produït quan el passatger ha intentat pujar a un tren de l'R2 sud just quan es tancaven les portes. La víctima ha quedat atrapada entre el vagó i l'andana i ha estat arrossegada uns metres pel tren. L'home ha patit l'amputació d'una cama i el SEM l'ha traslladat a l'Hospital del Mar. El seu estat és crític i està a l'espera de ser intervingut. Renfe ha demanat a Adif les imatges enregistrades de l'accident per esclarir els fets. L'R2 sud de Rodalies i els Regionals del corredor sud han patit retards d'uns 30 minuts de mitjana.

A les 16.30 hores, unes quatre hores després de l'accident, la circulació de trens s'ha restablert amb normalitat. El comboi de l'R2 sud que ha provocat l'incident ha estat el que sortia de l'estació de França a les 11.48 hores amb destí a Sant Vicenç de Calders (13.06 hores).