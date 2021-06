La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha estat escollida nova líder de Podem amb el 89% dels vots en la 4a Assemblea Ciutadana de la formació celebrada a Alcorcón. Belarra s'ha imposat amb claredat i la seva candidatura 'Créixer' –avalada per Pablo Iglesias i els principals dirigents- ha aconseguit el suport de 45.753 militants del total de 53.443 persones que han participat en el procés de selecció (finalment, han estat 51.589 els vots vàlids, un 96,5% del total). A molta distància, les dues candidatures crítiques encapçalades per Fernando Barredo (amb 3.106 vots, un 6%) i Esteban Tettamani (2.730 sufragis, un 5,3%). "Em deixaré la pell perquè aquest projecte arribi com més lluny millor", ha afirmat la flamant secretària general.