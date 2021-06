Els presidents del PP, Vox i Ciutadans, Pablo Casado, Santiago Abascal i Inés Arrimadas, respectivament, acudiran avui a la concentració de la plaça de Colón de Madrid, en contra de la concessió d’indults als condemnats pel procés, que ha convocat la plataforma Unió 78. No obstant això, no hi haurà una foto conjunta com la que els líders d’aquestes formacions van protagonitzar en una concentració similar el febrer del 2019, també contra el procés independentista.

Ahir el líder del PP, Pablo Casado, va acusar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, d’haver-se «instal·lat en la síndrome d’Estocolm» i d’estar segrestat per «l’independentisme i la radicalitat».

En un acte a Cartagena amb els principals alcaldes del seu partit, el president popular va assegurar que Sánchez «s’ha entregat als independentistes i als radicals de Batasuna». Va presumir que el PP és «fermesa, serenitat, concòrdia i legalitat».

Per la seva part, la portaveu del Govern espanyol i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va defensar ahir que «els problemes no s’arreglen recollint firmes ni anant tots junts a una foto a la plaça de Colón». Montero va criticar la manifestació d’avui i va defensar la necessitat de «reconstruir ponts amb Catalunya» encara que no agradi a tothom. Tot i que va admetre que els indults no agraden a tothom, va assegurar que són necessaris si es vol un país fort, unit i cohesionat.