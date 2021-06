L'alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha guanyat les primàries celebrades al PSOE-A i serà el nou candidat a presidir la Junta d'Andalusia dels socialistes. El secretari d'Organització del PSOE-A, Juan Cornejo, ha anunciat en una roda de premsa els resultats obtinguts amb el 93% de vots escrutat i ha explicat que Espadas, que era l'aposta del president espanyol, Pedro Sánchez, per rellevar Susana Díaz, s'ha imposat als seus rivals amb el 55,19% de vots.

L'expresidenta andalusa, que buscava revalidar el seu càrrec com a secretària general, s'ha quedat amb el 38,43%. El tercer candidat, Luis Ángel Hierro, ha obtingut el 5,51% de sufragis. Com que Espadas ha aconseguit més de la meitat dels vots no caldrà celebrar una segona volta.