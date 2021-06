El 'conseller' d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha lamentat aquest diumenge l'augment del nombre de víctimes registrat aquest cap de setmana en accidents de trànsit a Catalunya. Des de la tarda del divendres, quan es va activar l'operatiu de trànsit amb motiu del cap de setmana, han mort a les carreteres catalanes cinc persones, dues més han quedat ferides de gravetat i set més, lleus. Tres dels cinc morts eren motoristes.

Elena ha indicat amb un missatge en les xarxes socials que aquestes xifres "ens situen de nou als nivells del 2019" quant a víctimes d'accidents de trànsit.

5 morts, 2 ferits molt greus i 7 ferits lleus aquest cap de setmana a les carreteres. Ens situem altre cop a nivells del 2019. — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) 13 de junio de 2021

Tres accidents mortals aquest cap de setmana

El conductor d'una motocicleta va morir aquest dissabte en un accident després de col·lidir amb una furgoneta per causes que encara s'estan investigat en la via C-59 a Moià , ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest diumenge.

Després de rebre l'avís a les 21.24 hores, els Mossos d'Esquadra van activar dues patrulles; també es van activar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues més del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar a la conductora de la furgoneta, ferida menys greu, a un centre de Moià.

Ahir va morir un altre motorista en un xoc amb un vehicle, per causes que es desconeixen, a l'interior dels túnels de Vallvidrera. I el divendres va perdre la vida un altre després de col·lidir amb un cotxe per causes que encara s'estan investigant en la via A-2 a l'altura d'Alcoletge.

Amb aquesta víctima, de 56 anys i veí de Caldes de Montbui, són 54 les persones que han mort a causa d'un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya des de l'inici de 2021. Un total de 20 motoristes han mort en les carreteres catalanes des de gener.

Mobilització de motoristes

Precisament aquest diumenge ha tingut lloc la mobilització de motoristes arreu de l'estat espanyol que s'ha dut a terme a 27 ciutats per a reclamar que es respectin els seus drets i en resposta al que consideren un "atac constant" de la Direcció General de Trànsit (DGT) i del Ministeri de l'Interior.

Convocats per la Unió Internacional per a la Defensa dels Motociclistes (IMU) amb el lema 'Pel dret a la vida i a la mobilitat en llibertat', els motoristes han sortit aquest diumenge al carrer a Barcelona i a 26 ciutats espanyoles més coincidint amb el Dia de la Moto, jornada que va declarar oficialment el Congrés dels Diputats el 2015 i que se celebra el segon diumenge de juny. A la capital catalana han participat uns 1.300 motoristes.

Els motoristes s'han concentrat a la zona d'aparcament de la Mar Bella de Barcelona i, posteriorment, han protagonitzat una marxa lenta fins a la Via Laietana per tornar a la citada platja.

En aquesta ocasió, segons l'escrit llançat per la IMU amb motiu del Dia de la Moto, els motoristes han protestat per les polítiques de mobilitat i seguretat de les administracions públiques.