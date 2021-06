Sor Lucía ha titllat d' "imbècil" al sacerdot Fernando Báez Santana, conegut com a ‘pare Báez’, pels comentaris que ha fet aquest cap de setmana en els que culpava la mare de les nenes desaparegudes a Tenerife de la seva mort. La monja dominicana ha demanat a través de Twitter que s'aparti del ministeri al sacerdot per "dir barbaritats". Ho ha fet després que el rector justifiqués l’assassinat de les nenes de Tenerife, atribuint el crim a la «infidelitat» de la mare. Així mateix, el president insular, Antonio Morales, ha transmès la seva preocupació per aquest assumpte a les autoritats eclesiàstiques.

Es un imbéciy deben apartarlo del ministerio por decir barbaridades como las que acaba de difundir

Todo nuestro apoyo a la mamá de Anna y Olivia

No representa a nadie

Un cura culpa de la muerte de Anna y Olivia a la "infidelidad" de la madre https://t.co/n5NdkxLdtn — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 14 de junio de 2021

El Cabildo de Gran Canària ha obtingut la documentació necessària per presentar una denúncia davant la fiscalia contra el ‘pare Báez’, perquè investigui i qualifiqui els fets referits a les seves polèmiques manifestacions, segons informa ‘La Provincia’, diari del grup Prensa Ibérica. El rector ha justificat l’assassinat de les nenes de Tenerife, atribuint el crim a la «infidelitat» de la mare. El president insular, Antonio Morales, ha transmès la seva preocupació per aquest assumpte a les autoritats eclesiàstiques.

La Conselleria d’Igualtat, Diversitat i Transparència de la Corporació Insular, dirigida per Sara Ramírez Mesa, ha realitzat la recopilació de les intervencions del pare Báez referides a aquest cas, unànimement reconegut com un exemple de violència vicaria.

Tant a la ràdio com a les xarxes socials, el sacerdot ha realitzat manifestacions en què considera que el presumpte assassí, Tomás Gimeno, és una altra víctima, per la ruptura matrimonial i «la infidelitat», i ha afirmat que les nenes serien vives si la mare no hagués trencat el matrimoni perquè «abans l’home aguantava les dones encara que es tornessin boges». Així mateix, considera que la vinculació de la mare de les nenes a una nova relació de parella és «robar fills».

En el cas de la publicació que va fer el rector en una xarxa social, s’ha constatat que ha sigut esborrada del compte, però es plantejarà sol·licitar per via judicial la recuperació d’aquest text, que coincideix amb altres manifestacions fetes pel mateix subjecte en vídeo i ràdio, referides al cas.

Els representants insulars manifesten el seu absolut rebuig, davant les declaracions d’un individu que utilitza els mitjans de comunicació i les plataformes de les xarxes socials per transmetre missatges masclistes i de justificació de la violència de gènere. L’actuació d’aquest sacerdot és molt perillosa per la representació religiosa que ostenta, i perquè des de la seva catequesi predica missatges contraris a la igualtat entre els gèneres, a la legislació vigent i als principis ètics més elementals.

En aquest cas de les nenes de Tenerife, a més, ha originat un rebuig social immediat, en difondre missatges d’odi que atempten contra la legalitat vigent i els drets de les persones, que en aquesta ocasió han tingut el resultat de mort de les dues nenes, de les quals ha sigut localitzat un dels cadàvers.

Comunicat de la diòcesi

Per la seva banda, la diòcesi de les Canàries ha emès un comunicat sobre el fet. Es rebutgen i desautoritzen les declaracions fetes pel sacerdot Fernando Báez. I expressen el seu dolor pel succés esdevingut amb les nenes Anna i Olivia.