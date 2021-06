El líder del PP, Pablo Casado, ha corregit aquest dilluns les manifestacions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en el marc de la manifestació de Colón es va preguntar si el rei Felip VI signaria els indults als presos independentistes. Les paraules d'Ayuso van posar el focus en el paper del rei en la resolució dels indults, fet que ha provocat malestar en el si del PP. Casado ha volgut aprofitar la presentació de la Convenció Nacional dels populars per tancar la polèmica assegurant que la responsabilitat dels indults correspon "en exclusiva" a Pedro Sánchez i el seu govern, "com estableix el nostre sistema polític, una monarquia parlamentària exercida de forma impecable pel rei Felip VI com a cap de l'Estat".

"La societat espanyola té molt clar qui és qui del trist pacte dels indults, i ningú, tret que els promouen i els aplaudeixen, són responsables d'aquest acte profundament immoral i tràgicament equivocat, ha dit Casado, que ha insistit que "no hi ha més còmplices que ells en aquest acte que furta als espanyols la seva sobirania".

Es desmarca de Vox: "No volem el vot del rebuig"

L'endemà de la manifestació contra els indults a la plaça Colón, Casado ha volgut desmarcar-se de la posició de Vox i ha afirmat que al PP "no volem que el malestar dels espanyols siguin el nostre camí electoral", perquè "amb decepció i frustració social no es construirà el país que necessitem ni es trobaran les solucions que busquem".

"No volem el vot del rebuig, sinó de l'esperança, del reformisme, i hem de transformar el malestar en il·lusió", ha afirmat . "Units per la llibertat sempre ens va millor", ha dit, 'perquè "ara patim divisions que són més de la mala política que de la societat.

Diu que els fons europeus són "solidaritat".

Casado també ha fet referència als fons europeus i ha apuntat que l'Estat "ha de tornar a ser un motor i no només un receptor de solidaritat aliena". "Cap esforç europeu pot substituir el nostre propi esforç", ha dit.

En aquest marc, ha acusat el president espanyol de pretendre utilitzar políticament els fons europeus. "Els fons de recuperació no poden ser els diners amb els que Sánchez es pagui una altra ronda de desgovern, divisió i paràlisi", perquè "no són els seus diners, sinó de tots els espanyols".

En aquest marc, ha afirmat que el PP estarà "vigilant" perquè els diners dels fons europeus no responguin a "clientelismes" per "servituds ideològiques o dependències parlamentàries", en referència als acords parlamentaris del govern espanyol amb ERC.