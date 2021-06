Espanya ha registrat 8.167 nous positius de covid-19 i 16 defuncions més aquest dilluns respecte divendres passat, segons ha informat aquest divendres a la tarda el Ministeri de Sanitat. Així, ara la xifra global d'infectats des de l'inici de la pandèmia és de 3.741.767 i la de víctimes és de 80.517. Andalusia encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 6.876 casos, seguida de Catalunya amb 3.459. A Madrid n'hi ha hagut 2.923 i al País Basc 1.368. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 724.243 casos, seguit de Catalunya amb 630.929 i Andalusia amb 601.677.

Pel que fa a les defuncions, el Ministeri de Sanitat xifra en 80.517 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 16 més que divendres. 51 s'han produït en els darrers 7 dies. A Andalusia n'hi ha hagut 17, i a Canàries, Castella i Lleó i Madrid n'hi ha hagut sis. A Catalunya n'hi ha hagut 2. A banda, a Ceuta, Melilla, Astúries, Balears, Navarra i Extremadura no s'ha reportat cap víctima mortal en la darrera setmana.

En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 3.414 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 2,77% de tots els llits disponibles. 917 persones estan ingressades a l'UCI, el 9,69% del total de llits per a crítics. A Catalunya, el nombre de pacients a l'hospital per coronavirus és de 555, el 2,23%, i a l'UCI n'hi ha 178, cosa que suposa un 13,8% de la capacitat total.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 291 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 161 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Andalusia n'hi ha hagut 62, a Madrid 49 i a Catalunya 51.Un 45,3% de la població espanyola amb una dosi de la vacuna i un 27% amb la pauta completa.

D'altra banda, de les 35.991.358 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 14 de juny (23.894.133 de Pfizer \/ BioNtech, 3.335.900 de Moderna, 7.344.700 d'AstraZeneca i 1.416.625 de Janssen) se n'han administrat fins ara 33.242.768, que representen un 92,4% del total. 21.474.788 persones, el 45,3% de la població espanyola, ha rebut almenys una dosi, i n'hi ha 12.813.055 amb la pauta completa, el 27% del total.

A Catalunya, de les 5.791.320 dosis rebudes ( 3.832.370 de Pfizer, 538.200 de Moderna, 1.188.700 d'AstraZeneca i 232.050 de Janssen), se n'han subministrat fins ara 5.228.020, el 90.3% del total. Hi ha 3.337.366 persones amb almenys una dosi i 1.961.535 amb la pauta completa.

La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia 6.086.740 i fins ara n'ha administrat el 96,2% (5.855.291). Ceuta és el territori on s'ha injectat el percentatge més alt de les dosis que ha rebut (53.931 de 54.620, el 98,7%) mentre que Madrid és el territori que n'ha administrat menys a dia d'avui, amb 4.329.585 dosis de les 4.899.735 que ha rebut, el 88,4% del total.