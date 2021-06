Els Mossos d'Esquadra incrementaran els controls a partir d'aquest cap de setmana per frenar un repunt de la sinistralitat a les carreteres. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la "responsabilitat" dels conductors després que sis persones, quatre d'elles motoristes, hagin mort en accidents de trànsit els darrers dos dies. Així, ha anunciat que s'incrementaran els controls de forma "notable" a les vies catalanes, amb l'ajuda de mitjans aeris. "Per preservar la seguretat de la gent, sancionar, i garantir que no torni a succeir el què ha passat aquest cap de setmana", ha subratllat Elena. La mesura anirà acompanyada d'altres mesures a mitjà termini, com per exemple campanyes de conscienciació i educació viària.