Els indults als líders independentistes no consten a l'ordre del dia del Consell de Ministres d'aquest dimarts (que es va aprovar dijous passat), però no es descarta que el president del govern espanyol porti –com en altres ocasions- qüestions "en mà" a la reunió, o que s'aprovin les pròximes setmanes. Així ho ha apuntat el ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, que s'ha mostrat convençut que "ho tenim a tocar", i que en tot cas els indults arribaran abans de l'1 d'agost. Iceta ha afirmat que contràriament als presos, els independentistes que es troben a l'estranger hauran de passar pel procés judicial a l'Estat, i ha apuntat també que és "impossible" que la taula de diàleg acordi una amnistia o el referèndum d'autodeterminació.

En una entrevista a El Món a Rac1, Iceta ha afirmat que la manifestació de la plaça Colón de Madrid va tenir lloc en els marcs del que s'esperava: "una dreta enfadada que va a Colón –abans a la plaça de Oriente- amb menys gent però més radicalitzats, i amb notes de color de gallines a les banderes, un senyor vestit de toro, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, intentant involucrar la Corona a l'embolic".

Respecte a les manifestacions d'Isabel Díaz Ayuso preguntant si el rei signarà els indults, ha afirmat que "és un intent no sé si per mala fe o desconeixement, perquè realment al rei no li correspon opinar i la seva signatura no implica la seva opinió personal, sinó la seva funció de sancionar el que fan les cambres i el parlament". "No m'estanyaria que Casado digués que no hi està d'acord, perquè és desconèixer el seu paper polític i pot erosionar la figura del rei".

Pel que fa a l'aprovació dels indults, ha apuntat que pot ser "en qualsevol moment" i en qualsevol "abans que marxem de vacances" l'1 d'agost. "Ho tenim a tocar", ha afirmat. Ha apuntat que si els indults coincideixen amb el tercer grau als presos seria pura "coincidència" perquè la decisió dels indults és del govern i no s'adopta segons els calendaris de la justícia o de decisions dels jutges de vigilància penitenciària.

Iceta també s'ha mostrat convençut que el Tribunal Suprem no revocarà la decisió del Consell de Ministres sobre els indults, perquè s'adoptarà d'acord amb la legalitat. Respecte a un hipotètic retorn a Catalunya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, ha afirmat que "si tornen a Espanya hauran d'afrontar responsabilitats davant la justícia". "Si tornen a Espanya seran cridats a declarar" per fets que "van suposar condemnes importants per bastanta gent". No hi haurà acord per l'amnistia o el referèndum. Iceta ha afirmat que un cop torni a caminar, a la taula de diàleg "es pot parlar de tot" però "hi ha coses que no es poden acordar". "Es pot parlar de la immunitat judicial o l'amnistia, que no hi ha cap possibilitat que sigui un acord de la taula de diàleg". "Quan diu diàleg vol dir que està disposat a escoltar-ho tot, no que està disposat a acceptar-ho tot".

Capella demana que els indults arribin "quan més ràpid, millor" però recorda que no són "la solució"

La delegada del Govern a Madrid, Ester Capella, ha recordat que els indults tenen "una part de reparació personal" però que no són "la solució", i ha clamat per l'amnistia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Capella ha demanat que arribin "quan més ràpid millor" i ha situat la mesura de gràcia com un intent de "reparar allò que no hauria d'haver passat mai".

Maroto titlla de "fracàs" la manifestació de Colón i acusa la dreta de "no tenir cap solució al conflicte català"

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha titllat de "fracàs" la manifestació de la plaça de Colón contra els indults i ha criticat que "no soluciona res", ja que "va en contra del diàleg i la convivència". "La dreta busca la confrontació amb el govern d'Espanya i fa aquesta mena d'escenificació perquè no té cap solució al conflicte català", ha afirmat Maroto aquest dilluns al matí en una entrevista a TVE. La titular d'Indústria ha remarcat que l'executiu espanyol decidirà sobre els indults sense "pensar en les enquestes" sinó que ho farà amb la idea de "seguir avançant" i en "deixar enrere un passat molt fosc". Maroto ha insistit que el govern de Pedro Sánchez vol "tractar de buscar solucions a una crisi heretada".