La Conselleria de Salut ha anunciat aquest dimarts per error la convocatòria de la vacunació de les persones nascudes entre 1982 i 1991, és a dir, dels d'uns trenta anys. Aquest és el pròxim col·lectiu que s'immunitzarà contra la covid-19 i, previsiblement, ho farà a partir dels pròxims dies o setmanes. A les Illes Balears, per exemple, ja han començat a vacunar-se els de trenta anys, però no així a Catalunya, un territori amb molta més població.

Aquesta tarda ha començat a circular per WhatsApp una fotografia i un enllaç de la convocatòria per als nascuts entre 1982 i 1991. No obstant això, tot i l'anunci, Salut encara no ha obert la vacunació d'aquesta franja. És a dir, cap persona d'uns trenta anys ha pogut demanar cita.

«En les últimes hores, s'han estat fent les proves habituals per estar preparats per quan arribi el moment d'obrir el grup dels nascuts entre 1982 i 1991 i reaccionar al més ràpid possible», ha explicat la conselleria després. «Per un error, la URL ha quedat publicada durant un breu període de temps, tot i que sense accessos ni capacitat de programació. Actualment ja s'ha resolt la incidència», ha afegit.

De moment, a Catalunya només poden vacunar-se els més grans de 40 anys.