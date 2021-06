El nombre de grups confinats a la regió central continua caient en picat i la setmana passada va registrar la xifra més baixa de tot el curs. Quan falta només una setmana per acabar les classes, els grups en quarantena han caigut el 45% respecte el darrer registre, on ja hi havia hagut una important davallada. Tot i el descens general, hi hagut un lleuger repunt al Berguedà i a l’Anoia, que ha hagut de tancar una escola rural.

La tendència a la baixa en la incidència de la covid-19 s’està notant amb força als centres educatius. Segons les dades corresponents al tancament de la setmana del 7 a l’11 de juny, el nombre de grups confinats ha caigut pràcticament a la meitat i ha passat de 31 a 17 respecte la setmana anterior, quan ja havia patit un forta davallada. En conseqüència, ha baixat també la xifra de persones que son a casa complint quarantena que, en una setmana, s’ha reduït el 42%, de 674 a 387.

De fet, la setmana passada amb 17 grups confinats, distribuïts entre 15 centres, es van registrar les xifres més baixes des de l’inici de curs en el conjunt de les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès, l’Anoia i Osona, que són les que formen l’àrea de la Catalunya Central del Departament d’Educació. Aquestes dades superen el principal descens registrat fins ara, que es va donar la primera setmana d’aquest tercer trimestre, amb18 grups de 15 centres.

La davallada més dràstica s’ha donat a Osona amb un únic grup de 10 persones confinat, el 80% menys que la setmana anterior. Al Bages, s’han reduït en un 54,5% els grups a casa i ha passat de tenir-ne 11 a només 5, amb 108 persones en quarantena. D’altra banda, el Moianès ha sumat la cinquena setmana consecutiva sense casos de covid.

Malgrat que ha reduït d’una la xifra de classes en quarantena, el Berguedà ha registrat un lleuger repunt en el total de persones confinades,que s’enfila a 107, la meitat de les quals a l’Institut Guillem de Berguedà. Al Solsonès, en canvi, s’han reduït a la meitat els alumnes confinats ja que les classes afectades a l’Institut Francesc Ribalta de Solsona han baixat de 7 a 2.

Per la seva banda, l’Anoia ha tingut un petit increment de casos i té un dels dos únics centres confinats a Catalunya, l’escola Font de l’Anoia de la ZER Vent d’Avall, de Sant Martí Sesgueioles. La Cerdanya ja fa dues setmanes que manté el comptador a zero i també s’hi ha sumat l’Alt Urgell amb cap cas als seus centres.