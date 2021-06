La Fiscalia sol·licita 15 anys de presó per a un exentrenador del Club de Beisbol i Softbol de Sant Boi de Llobregat, acusat d’abusar sexualment de tres alumnes a les quals va impartir classes el 2018, i reclama que l’entitat esportiva les indemnitzi com a responsable civil subsidiària. L’Audiència de Barcelona va jutjar ahir per tres delictes d’abusos sexuals Juan Enrique G.L., que va negar haver comès qualsevol acte físic intencionat sobre les menors, encara que sí que va reconèixer ser autor de whatsapps en què els suggeria tocaments i pràctiques sexuals. Els fets van tenir lloc dues vegades el juliol del 2018, quan l’acusat, enganyant les víctimes, va aconseguir que anessin a casa seva o quedessin amb ell totes soles, aprofitant-se de la confiança de les mares.