L’aixecament de les restriccions per la covid-19 a Anglaterra previst per al 21 de juny serà retardat quatre setmanes per l’alça de contagis de la variant Delta. Destacats ministres del Govern britànic van signar diumenge la decisió de retardar la mesura, i el primer ministre, Boris Johnson, va confirmar ahir al vespre posposar l’última fase del full de ruta del Govern, per evitar ingressos hospitalaris, que pressionarien el sistema sanitari britànic. Johnson ho va anunciar després de participar a Brussel·les a la cimera de l’OTAN.

D’acord amb el pla de desescalada, el 21 de juny era la data per aixecar les restriccions sobre contactes socials, fet que permetia obrir discoteques, fer casaments i altres esdeveniments sense límit de persones. Segons la BBC, el Govern també demanarà a la població que treballi des de casa en la mesura que sigui possible. L’endarreriment serà votat per la Cambra dels Comuns aquest juny per donar legalitat a la decisió.

Diversos científics havien demanat a l’Executiu que no mantingués la desescalada final al 21 de juny (anomenat pels mitjans com «el dia de l’alliberament») pel ràpid avanç dels contagis de la variant Delta, detectada per primer cop a l’Índia i que ja és la dominant al Regne Unit. El canvi de plans permetrà continuar avançant en la vacunació de la població, atès que la majoria de les persones hospitalitzades amb covid no han estat vacunades o només han rebut la primera dosi. Si bé les altres regions britàniques -Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord- han suavitzat les restriccions, encara mantindran mesures per disminuir la possibilitat de contagis. El Govern de Johnson s’havia marcat com a objectiu vacunar, almenys amb la primera dosi, tots els majors de 18 anys a finals del juliol.

S’estima que la variant Delta és un 60% més contagiosa que l’Alfa, la que va ser detectada al comtat de Kent (sud-est d’Anglaterra) al desembre passat.

A més, els científics han indicat que la Delta actualment suposa el 90% de les infeccions al país.