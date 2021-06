L’Audiència de Barcelona no descarta intencionalitat en l’actuació de l’escopeter de la Policia Nacional que va disparar la pilota de goma que l’1-O va ferir a l’ull Roger Español, després d’una intervenció policial a l’institut Ramon Llull per emportar-se les urnes del referèndum.

En una interlocutòria, la secció tercera de l’Audiència estima el recurs de l’acusació particular d’Español -que està imputat per atemptat a l’autoritat per llançar una tanca a un grup de policies nacionals en replegament- i acorda transformar la causa en procediment sumarial, cosa que obre la porta a eventuals condemnes més elevades.

El tribunal considera que, encara que la bala de goma fos disparada contra el terra i no contra el cap del votant, l’actuació de l’agent tant pot qualificar-se de dolosa o intencional com d’imprudent, «sense que calgui descartar cap de tals opcions». La sala es remet al precedent que la mateixa Audiència va fixar en el cas d’Ester Quintana, la manifestant que va perdre l’ull pel tret d’un projectil dels Mossos en una vaga general del 2012, cas que va acabar en absolució però va permetre fer seure al banc d’acusats dos agents per delictes de lesions per dol eventual.