L’OTAN ha acordat una posició «unida i clara» sobre la necessitat d’abordar l’auge internacional de la Xina en l’esfera internacional i les seves accions agressives contra els aliats, malgrat els llaços comercials que mantenen els països de l’OTAN amb Pequín.

En roda de premsa després de la trobada, el secretari general, Jens Stoltenberg, va valorar que per primera vegada els socis transatlàntics han acordat vigilar de manera conjunta la Xina, deslligant això de les relacions econòmiques de cada membre de l’organització militar amb el gegant asiàtic. «Les ambicions declarades i el comportament assertiu de la Xina presenten desafiaments sistèmics per a l’ordre internacional basat en regles i per a les àrees rellevants per a la seguretat de l’Aliança. Ens preocupen aquestes polítiques coercitives que contrasten amb els valors fonamentals consagrats en el Tractat de Washington», han recollit les conclusions pactades pels líders aliats en la cimera de Brussel·les.

Es tracta del document més crític fins a la data de l’OTAN i coincideix amb la primera cimera del president dels Estats Units, Joe Biden. En ell es critica també la seva falta de transparència i els seus exercicis conjunts amb Rússia. Segons Stoltenberg, no es tracta de «no actuar i comerciar o no actuar i poder comerciar». «El món no és tan simple. L’important és que individualment els aliats de l’OTAN han avaluat les oportunitats i reptes i avui acordem fer-ho junts com a Aliança», va exposar sobre la discussió entre aliats. En aquest sentit, va posar l’accent que tot comença per respondre a nivell nacional a les activitats de la Xina.