L'Advocacia de l'Estat sol·licita per al primogènit del 'clan' dels Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, una pena de 25 anys de presó, mentre que per a la seva exesposa, Mercé Gironés proposa 17 anys i mig, i per a Josep Pujol, una pena de quatre anys de presó per la gestió del seu patrimoni. Els delictes que els imputa són els de falsificació en document mercantil, contra la Hisenda, blanqueig de capitals i frustració a l'execució.

Després que al juliol de 2020 l'instructor de l'Audiència Nacional proposés jutjar a tota la família per formar presumptament una organització criminal per acumular un patrimoni desmesurat aprofitant-se de la seva posició privilegiada, i després de l'escrit de Fiscalia, ara ha arribat el torn de l'Advocacia de l'Estat. Al contrari que el Ministeri Públic, els serveis jurídics de l'Estat no es dirigeixen contra tot el clan sinó només contra tres d'ells i contra deu empresaris.

A més de les penes de presó, reclamen a Jordi Pujol Ferrusola i Mercé Gironés la quantitat de 7.768.127 euros en concepte de responsabilitat civil pels delictes contra la Hisenda Pública corresponents al pagament de l'IRPF dels exercicis de 2007, 2008, 2009, 2010 i 2012.