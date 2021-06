La consellera de la Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, ha anunciat que assistirà al sopar organitzat pel Cercle d'Economia d'aquest dimecres i que comptarà amb la presència del rei d'Espanya. L'assistència de Felip VI ha estat motiu de debat en els partits de Govern durant tota la jornada. Poc després que la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, expliqués que el vicepresident aniria al sopar, Puigneró ha rectificat i s'ha negat a assistir-hi.

En roda de premsa aquesta tarda, la consellera Vilagrà ha assegurat que hi participarà perquè "el Govern sempre assisteix en els esdeveniments on es tracten temes importants per a l'economia catalana".