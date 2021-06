Un estudi que ha analitzat mostres de 75 dones lactants vacunades amb diferents vacunes ha conclòs que en tots els casos la llet conté anticossos contra la covid, tot i que els nivells varien segons la vacuna. L’estudi liderat per LactApp i l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments del Consell Superior de Recerques Científiques no ha trobat restes del virus en cap mostra de llet, només anticossos. Els investigadors asseguren que és el primer estudi que compara els efectes de tres vacunes en la llet materna. De les 75 participants, 30 tenien tota la pauta de Pfizer, 21 la de Moderna i 24 la primera dosi d’AstraZeneca. Els nivells d’anticossos van variar depenent la vacuna, el moment de la mostra, la pauta completa i segons l’existència d’una infecció prèvia. En tots els casos hi va haver resposta a la vacunació amb una puja d’anticossos.