Naftali Bennett és des de diumenge el nou primer ministre d’Israel. Líder del partit d’ultradreta Yamina, governarà els dos primers anys del mandat de la coalició forjada amb el centrista Yesh Atid, liderat per Yair Lapid, i que ha posat fi al regnat de Benjamin Netanyahu.

«La nostra estratègia contra l’escalada de violència s’estableix en dos pilars fonamentals: primer, matar els atacants palestins i, segon, destruir lels seus habitatges». Amb aquestes paraules del 2015, Bennett, llavors ministre d’Educació, s’endinsava en l’odi envers els palestins que fa dècades que professa.

El primer ministre és un convençut defensor de la necessitat d’annexionar la Cisjordània ocupada. Líder dels colons, la seva mà de ferro ha filtrat tots els seus discursos.

Milionari fet a si mateix, Bennett és fill d’immigrants nord-americans de San Francisco. Fa 49 anys va néixer a Haifa, tot i que va passar gran part de la seva infància als Estats Units. El seu accent delata els seus dies a Nova York treballant en el sector de l’alta tecnologia. Allà va vendre la seva empresa de software antifrau, Cyota, per 145 milions de dòlars el 2005. Això explica la seva defensa a ultrança del liberalisme econòmic i el seu suport a la reducció dels impostos i la burocràcia.

Bennett s’identifica amb el moviment colon després de presidir el Consell Yesha, que protegeix els radicals jueus que viuen a la Cisjordània ocupada. Insisteix que els territoris palestins no estan sota ocupació perquè «aquí mai hi va haver un Estat palestí». És el primer ministre de la història d’Israel que vesteix quipà, la petita gorra que cobreix parcialment el cap. També advoca per una línia dura contra l’Iran, com el seu antic cap.