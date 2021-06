El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no descarta assistir dimecres al sopar que organitza el Cercle d'Economia a Barcelona amb el rei Felip VI. En una entrevista a l'agència internacional Reuters, Aragonès no exclou aixecar el boicot al monarca en protesta per la seva posició després del referèndum de l'1-O. Aragonès també diu que els indults "haurien de ser un primer pas en la negociació" amb l'estat espanyol per permetre que "els catalans puguin decidir". Tot i això, avisa que no resoldran el problema polític de fons i reclama una amnistia per a tots els encausats de l'1-O.

Aragonès assegura a Reuters que el seu compromís com a president de la Generalitat és celebrar un referèndum autoritzat per Madrid. Així, espera tenir la capacitat per fer-ho abans que acabi el seu mandat.