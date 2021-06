S’havia creat moltíssima expectació però finalment va ser molt breu. El primer contacte entre el cap de l’Executiu espanyol, Pedro Sánchez, i el president nord-americà, Joe Biden, des que aquest últim va assumir la presidència del seu país el passat 20 de gener, durant la cimera de líders de l’Aliança Atlàntica a Brussel·les, no va durar ni un minut. El que van trigar els dos dirigents a recórrer la distància que separava el lloc en què es va realitzar la tradicional foto de família de la sala de reunions.

En concloure la foto de família, Sánchez va aprofitar per acostar-se a saludar Biden, un moment que va ser recollit per les càmeres. Segons l’explicació de Moncloa, els dos mandataris «volien saludar-se, conèixer-se personalment i establir un primer contacte». I és el que havien pactat els seus respectius equips. Encara que inicialment es va presentar la trobada com una reunió per parlar de la cooperació en matèria migratòria i l’estabilitat al Mediterrani, Orient Mitjà i Amèrica Llatina, finalment es va quedat en una salutació breu que es va allargar una mica menys de quaranta segons. «Entre altres coses, s’havia acordat que la seva salutació fos captada per les càmeres com a prova de l’excel·lent relació que hi ha entre els dos països», van explicar les mateixes fonts. La Moncloa havia aixecat moltes expectatives, però aquestes es van veure completament frustrades per la durada de l’encontre, un passeig i punt.

González Laya afirma que Sánchez i Biden van parlar més estona sense càmeres abans de la passejada de menys d'un minut

La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, ha afirmat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el dels Estats Units, Joe Biden, van parlar més estona sense càmeres a la reunió de l'OTAN abans de la passejada de menys d'un minut. En una entrevista aquest dimarts al matí a la Cadena SER, González Laya ha dit que Sánchez i Biden van conversar quan tots els líders de l'OTAN van estar reunits mitja hora sols abans de fer-se la foto de família. "Ells dos van tenir ocasió de departir", ha dit la ministra, que ha explicat que van conversar sobre els "vincles" entre Espanya i els EUA, sobre Llatinoamèrica i sobre "polítiques progressistes".

González Laya ha insistit que va ser una "primera presa de contacte" que considera "particularment càlida i amable". Segons la ministra d'Exteriors, és la primera conversa "breu" que mantenen els dos líders i "no serà l'última". La titular d'Exteriors ha remarcat que Espanya acollirà la pròxima cimera de l'OTAN i això és "un gran vot de confiança".